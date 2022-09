Un baiat din America a fost decapitat de un montagne-russe

Un adolescent a fost decapitat, duminica, de un montagne russe, in Statele Unite, dupa ce a intrat intr-o zona interzisa dintr-un popular parc de distractii din orasul Austell.

Baiatul, in varsta de 17 ani, era din Carolina de Sud si vizita parcul "Six Flags" din Georgia impreuna cu un grup de la biserica din comunitatea sa.

El a sarit doua garduri succesive de securitate, de aproape doi metri inaltime, impreuna cu un prieten si a intrat intr-o zona periculoasa a parcului, informeaza CBS News.

Se pare ca baiatul isi pierduse sapca in timpul unei curse si a intrat in zona interzisa ca sa o recupereze. El a fost ucis instantaneu de catre montagne-russe, care era in functiune.

Din respect pentru familia victimei, aflata si ea in parc in momentul accidentului, conducerea parcului a oprit montagne russe-ul intreaga zi.

Ads