Un detinut refuza sa se spele de o luna - si-a imbolnavit colegii

Un detinut din Florida, SUA, refuza sa se spele si din acest motiv isi imbolnaveste colegii de inchisoare.

Barbatul, acuzat ca si-a ucis sotia si cei cinci copii, refuza, de asemeena, numele legal, si isi spune COG (Child of God - Copilul lui Dumnezeu -n.red.), scrie Fox News.

Detinutul, pe numele sau Mesac Damas, a ajuns sa miroasa atat de tare incat ceilalti detinuti se simt rau. Damas a refuzat ordinele gardienilor si a fost improscat cu spray cu piper, dupa ce s-a ascuns sub pat.

Damas a implinit 38 de ani miercuri si refuza sa se spele din data de 4 iunie. La sfarsitul lui mai, s-a intors in inchisoare dupa 56 de zile petrecute intr-un spital pentru probleme mintale.

El se afla in inchisoare dupa ce a comis crimele, in 2009. Un judecator ii va audia pe doctorii sai in august.

