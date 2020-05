Un model american a platit 200.000 de dolari cautiune a celor arestati in protestele din SUA

Ziare.

De vineri seara, manifestantiile au izbucnit in mai multe orase americane dupa moartea, la inceputul saptamanii, a lui George Floyd , un afro-american, in timpul unei arestari violente la Minneapolis."Pentru a celebra o seara MAGA (termen folosit de Donald Trump), orice ar insemna asta, ma angajez sa donez 100.000 de dolari pentru a plati cautiunea manifestantilor arestati in tara", a spus Teigen, inainte de a anunta, intr-un al doilea mesaj, ca va oferi 200.000 de dolari (in jur de 180.000 de euro).Aceasta decizie este un raspuns pentru Donald Trump. Intr-o serie de mesaje pe Twitter, acesta din urma i-a laudat pe agentii Serviciului Secret pentru modul in care au gestionat protestul din fata Casei Albe de la Washington, numindu-i pe revoltati "grupari organizate", "antifascisti" si "radicali de extrema stanga"."Persoanele organizate profesionist care s-au dat drept manifetanti la Casa Alba nu aveau nicio legatura cu George Floyd. Se aflau acolo pentru a cauza probleme. Agentii de la Serviciul Secret au gestionat bine situatia. In seara asta, din ce inteleg, organizam o seara MAGA (Make America Great Again, sloganul lui Trump din campania pentru prezidentiale) la Casa Alba?", a scris liderul de la Casa Alba.Alti artisti, precum Steve Carell, Ben Schwartz, Seth Rogen sau Janelle Monae,au facut de asemenea donatii cu scopul de a-i sprijini pe manifestanti.