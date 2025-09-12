Un nou scandal sexual in Congresul american: democratul David Wu a demisionat

Autor: Marinela Rata
Miercuri, 27 Iulie 2011, ora 12:14
1742 citiri
Un nou scandal sexual in Congresul american: democratul David Wu a demisionat
Foto: Arhiva

Congresmanul democrat David Wu a demisionat, fiind acuzat de viol. Incidentul are loc la o luna dupa ce colegului sau de partid, Anthony Weiner, a renuntat la functia pe care o detinea, tot dupa un scandal sexual.

Scandalul in care este implicat David Wu a izbucnit vinerea trecuta, cand un ziar din Oregan a relatat intreaga poveste: congresmanul ar fi intretinut relatii sexuale cu o tanara de 18 ani, fiica unui prieten, scrie The Daily Telegraph.

Jurnalistii ziarului Oregonian au scris ca fata ar fi sunat in primavara la biroul congresmanului intr-o stare de agitatie si i-a lasat un mesaj in care l-a acuzat de viol. Identitatea tinerei pe care ar fi violat-o Wu nu a fost facuta publica. Presa a dezvaluit insa ca tatal fetei a sponsorizat campania electorala a lui David Wu.

In 2010, sase membri din stafful lui David Wu au demisionat, acuzand un comportament neadecvat. Congresmanul le-ar fi trimis angajatilor o fotgrafie cu el imbracat intr-un costum de tigru alaturi de o consiliera a sa.

"A fost cel mai mare privilegiu sa fiu congresman al Statelor Unite. Rareori un imigrant poate deveni o figura politica nationala. Ii multumesc lui Dumnezeu si parintilor mei pentru privilegiul de a fi un american. Acum, insa, a venit momentul sa renunt. Nu pot avea grija de familia mea asa cum imi doresc si nici nu pot combate aceste acuzatii foarte grave", a spus Wu, fiul unor imigranti din Taiwan si primul chinez-american ales in Congres in 1998.

David Wu, de 56 de ani, separat de sotie si tata a doi copii, a rezistat initial presiunilor de a demisiona dupa izbucnirea scandalului, insistand ca nu a facut nimic ilegal.

In ultimii ani, scandalurile sexuale au dus la demisia mai multor politicieni din ambele partide din SUA. Cel mai recent caz este cel al lui Anthony Weiner, un democrat din New York, care in iunie a mintit in legatura cu trimiterea de fotografii cu caracter sexual, pe internet.

