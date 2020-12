Un parlamentar american a decedat de COVID-19. Republicanul Luke Letlow avea 41 de ani

Republicanul Luke Letlow fusese ales in districtul 5 din statul Louisiana (sud) si urma sa depuna juramantul duminica.Guvernatorul Louisianei, John Bel Edwards, i-a anuntat moartea pe Twitter , scriind: "Cu inima grea, @FirstLadyOfLA (Prima Doamna a Lousianei) si cu mine oferim condoleante familiei deputatului ales Luke Letlow, decedat dupa ce s-a luptat cu COVID-19".Guvernatorul a indicat ca a ordonat ca steagurile sa fie coborate in berna in ziua inmormantarii lui Letlow, care si-a lasat in doliu sotia si doi copii mici.Insusi parlamentarul a anuntat pe 18 decembrie ca un test de depistare a dat rezultat pozitiv pentru el si ca se afla in carantina acasa. El a fost internat in spital trei zile mai tarziu.Statele Unite au inregistrat o crestere ingrijoratoare a cazurilor de coronavirus in ultimele luni.Luni seara, tara a inregistrat 19,5 milioane de cazuri si 337.918 decese, de departe cel mai grav bilant din lume. In 24 de ore, s-au inregistrat 3.223 de morti in plus (+1%).