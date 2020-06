Un politist a fost injunghiat si doi au fost impuscati in Brooklyn

Ziare.

Toti cei patru barbati raniti in incident au fost dusi la spitalul Kings County, unde politistii sunt in stare stabila, iar suspectul se afla in stare critica, potrivit sursei citate, transmite Reuters.Atacul din Brooklyn s-a produs pe fondul protestelor de amploare si al catorva violente la New York in urma decesului afro-americanului George Floyd la Minneapolis.Nu este clar deocamdata daca atacul din Brooklyn a avut legatura cu protestele, insa seful politiei din New York, Dermot Shea, a precizat ca politistii se aflau in acel moment la datorie pentru a opri jafurile.Un barbat s-a apropiat "ca din intamplare" de unul dintre ei, a scos un cutit si l-a injunghiat in partea din stanga a gatului, a relatat Shea."Pare sa fi fost un atac cu totul las, marsav, absurd asupra unui politist fara aparare. Slava Domnului ca nu ne pregatim pentru o inmormantare", a comentat el.Ceilalti doi politisti au auzit impuscaturi trase de la doua strazi distanta, au alergat si au vazut ca suspectul ii luase pistolul colegului lor ranit.In timpul luptei, cei doi au fost raniti la maini, a mai spus Dermot Shea, fara alte detalii.Politia din Brooklyn a intervenit intr-o multime de circa 1.000 de protestatari care sfidau, chiar daca pasnic, restrictiile de deplasare, si a lovit cu bastoane demonstranti si jurnalisti care fugeau sa se adaposteasca de ploaia torentiala.Ciocnirile din Brooklyn par sa fi fost cele mai grave dintr-o noapte mai linistita decat precedentele.