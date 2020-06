Unii americani au luat de bun sfatul lui Trump si s-au pus pe baut inalbitor, ca sa scape de COVID - raport

Ziare.

Studiul, publicat vineri de CDC, arata cat de multe informatii cunosc cei 502 participanti despre dezinfectanti, fiind intrebati cum folosesc ei astfel de produse pentru a opri raspandirea coronavirusului care a ucis peste 110.000 de americani."Astfel de practici prezinta un risc de deteriorare severa a tesuturilor si leziuni corozive si ar trebui strict evitate", se arata in raport."Desi efectele adverse asupra sanatatii raportate de respondenti nu au putut fi atribuite implicarii lor in practici cu risc ridicat, asocierea intre aceste practici cu risc ridicat si efectele adverse asupra sanatatii raportate indica o nevoie de informare publica in ceea ce priveste siguranta si eficienta metodelor de curatare si dezinfectare care vizeaza transmiterea SARS-CoV-2 in gospodarii", se arata in raport.Ingrijorarile cu privire la ingerarea de dezinfectati de uz casnic au aparut in aprilie cand presedintele Donald Trump a declarat in timpul unei conferinte de presa ca dezinfectantii "prin injectare sau printr-un fel de curatare" ar putea fi folositi intr-o zi pentru curatarea plamanilor persoanelor infectate cu COVID-19.Potrivit Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor, 4% dintre cei chestionati - 20 de persoane - au recunoscut ca au baut sau au facut gargara cu dezinfectanti, inclusiv inalbitori. Un procent de 18% dintre participanti au marturisit ca au folosit solutii de curatare pe piele. Aproape 10% au inhalat vapori de la dezinfectanti casnici potential toxici.Varsta medie a respondentilor a fost de 46 de ani, cu subiecti intre 18 si 86 de ani. Cei intervievati au fost din toata tara si intr-un numar mai mare au fost femei.