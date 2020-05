UE cere SUA sa-si reconsidere decizia de a pune capat relatiei cu OMS

Ziare.

"Cooperarea si solidaritatea globale prin intermediul unor eforturi multilaterale sunt singurele mijloace eficace si viabile pentru a castiga aceasta batalie cu care lumea este confruntata", au subliniat cei doi responsabili europeni, referindu-se la actuala pandemie de COVID-19."OMS trebuie sa continue sa fie in masura sa conduca raspunsul international la pandemii, actuale si viitoare. Pentru aceasta, participarea si sprijinul tuturor sunt necesare si indispensabile", au adaugat ei intr-un comunicat."In fata acestei amenintari mondiale, a venit momentul sa intarim cooperarea si sa gasim solutii comune. Trebuie evitate actiunile care slabesc rezultatele la nivel international. In acest context, indemnam Statele Unite sa-si reconsidere decizia anuntata", au mai declarat Von der Leyen si Borrell."In timp ce lumea continua sa lupte impotriva pandemiei de COVID-19, principala sarcina a fiecaruia este sa salveze vieti si sa atenueze aceasta pandemie", au mai spus oficialii UE, amintind ca Uniunea "continua sa sustina OMS in aceasta privinta si a furnizat deja fonduri suplimentare".Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca "pune capat relatiei" dintre tara sa si OMS , pe care o acuza de la inceputul pandemiei ca s-a aratat prea indulgenta fata de China.SUA, in mod traditional principalul finantator al OMS, "vor redirectiona aceste fonduri spre alte nevoi de sanatate publica urgente si mondiale care le merita", a spus Trump in fata presei.