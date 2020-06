Unul dintre fostii politisti inculpati de complicitate in omorul lui George Floyd, Thomas Lane, a fost eliberat provizoriu pe cautiune de 750.000 de dolari

Ziare.

Thomas Lane, in varsta de 37 de ani, concediat de Politia din Mineeapolis, la fel ca ceilalti trei agenti, a parasit inchisoarea comitatului Hennepin.Cautiunea in vederea eliberarii sale provizorii a fost stabilita la 750.000 de dolari.Suma a fost stransa pe o platforma de finantare participativa, a declarat pentru cotidianul din Minneapolis Star-Tribune avocatul sau, Earl Gray.Thomas Lane si alti doi agenti din cadul politieilocale au fost inculpati de complicitate la omorul fara premeditare al lui George Floyd, a carui moarte a provocat un val de furie si manifestatii impotriva rasismului, violentei politiei si inegalitatilor rasiale.Agentul alb Derek Chauvin, care si-a tinut genunchiul pe gatul lui George Floyd, timp de opt minute si 46 de secunde, in timp ce afroamericanul spunea ca nu poate respira, este principalul inculpat.