Unul dintre fratii lui George Floyd va vorbi in fata Congresului american despre abuzurile politiei

Audierea va avea loc miercuri in fata Comisiei Judiciare a Camerei Reprezentantilor a SUA.Comisia l-a invitat pe Philonise Floyd sa vorbeasca, potrivit unei surse. Nu este clar daca audierea va avea loc virtual sau in sala.Philonise Floyd a discutat deja cu presedintele Donald Trump si cu fostul vicepresedinte Joe Biden , candidat democrat la prezidentialele de anul acesta, despre moartea fratelui lui.El a declarat pentru CNN ca discutia cu Trump a fost "in regula, dar foarte scurta", iar conversatia cu Biden, care i-a placut foarte mult, a durat intre 10 si 15 minute.George Floyd, in varsta de 46 de ani, a fost oprit de politisti pe 25 mai si interogat pentru ca ar fi cumparat tigari cu bani falsi. O inregistrare video arata cum el a fost arestat si, mai mult de opt minute, unul dintre ofiteri a stat cu genunchiul pe gatul lui, in timp ce Floyd repeta cu nu poate respira. Autopsia a aratat ca el a murit din cauza asfixierii.Incidentul a starnit un val de proteste in multe orase din SUA, iar manifestatii de solidaritate au avut loc si in tari din Europa, dar si in Australia si Japonia . Majoritatea demonstratiilor din Statele Unite au fost pasnice, dar in unele dintre marile orase ele au devenit violente.Sub presiunea strazii, cei patru politisti au fost pusi sub acuzare de omor si complicitate la omor.Philonise si Terrence Floyd, fratii lui George, au vorbit despre moartea lui la protestele recente din New York si Minneapolis.