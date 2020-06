Utilizarea gazelor lacrimogene, interzisa in Seattle si Denver. Peste 50 de politisti din Buffalo au demisionat

57 de politisti au demisionat

Protestele fata de brutalitatea politiei continua, iar cateva orase si state americane au facut deja pasi spre reformarea tacticilor fortelor de ordine.In Minneapolis, unde George Floyd a fost ucis in timp ce era arestat, pe 25 mai, autoritatile au decis sa interzica manevre precum strangerea de gat si au cerut agentilor sa incerce sa ii opreasca pe colegii pe care ii vad folosind inadecvat forta.Comisarul statal pentru drepturile omului, Rebecca Lucero, a spus ca schimbarile sunt necesare pentru a pune capat vatamarii persoanelor de culoare care au suferit deseori de pe urma "rasismului institutional".Primarul orasului Seattle a decis ca politia sa nu mai foloseasca gaze lacrimogene, dupa ce aproximativ 1.300 de lucratori sanitari si experti au transmis o scrisoare saptamana aceasta avertizand ca lansarea de astfel de substante asupra multimilor poate accelera raspandirea coronavirusului, relateaza The Guardian.Specialistii in sanatate publica si activistii pentru drepturile omului au spus in repetate randuri ca gazele lacrimogene nu ar trebui folosite, reprezentand o arma chimica ce poate fi letala mai ales in cazul varstnicilor si al celor care sufera de boli respiratorii. Diverse tratate internationale si Conventia de la Geneva au interzis folosirea lor in conflicte internationale.Un judecator federal din Denver a hotarat sa interzica politiei sa foloseasca agenti chimici asupra protestatarilor pasnici. Brooke Jackson a spus ca actiunile unora dintre fortele de ordine din Denver si din tara sunt "dezgustatoare"."Departamentul de Politie din Denver a esuat in obligatia sa de a a-i supraveghea pe ai lui", a scris Jackson.Ordinul emis de el cere fortelor de ordine sa avertizeze protestatarii sa se disperseze inainte de a lansa gaze lacrimogene si sa inceteze folosirea nediferentiata de proiectile non-letale sau putin letale."Daca vitrinele unui magazin trebuie sparte pentru a evita ca oasele fetei unui protestatar sa fie rupte sau ca ochii sa ii fie permanent afectati, este un schimb mai mult decat corect. Daca peretii unei cladiri trebuie desenati pentru a preveni suprimarea libertatii de exprimare, este un schimb corect", este unul dintre cele mai surprinzatoare paragrafe din ordin.Decizia lui Jackson a venit dupa ce mai multi protestatari au deschis o actiune juridica prin care cereau un ordin de restrictie temporar privind actiunile agresive ale politiei asupra multimilor.In acelasi timp, in Buffalo (New York), intreaga echipa a departamentului de urgenta al politiei - formata din 57 de agenti - a demisionat in semn de solidaritate cu suspendarea fara plata a doi politisti din New York, care au agresat un barbat in varsta de 75 de ani la un protest fata de moartea lui George Floyd Barbatul a necesitat spitalizare, iar medicii spun ca starea lui este buna.Primarul orasului Buffalo, Byron Brown, a spus ca a aflat de demisia echipei si ca au fost luate masuri pentru a continua asigurarea sigurantei publice.George Floyd, in varsta de 46 de ani, a fost oprit de politisti pe 25 mai si interogat cu privire la cumpararea de tigari cu bani falsi. O inregistrare video arata cum el a fost arestat si, mai mult de opt minute, unul dintre ofiteri a stat cu genunchiul pe gatul lui, in timp ce Floyd repeta ca nu poate respira. Autopsia a aratat ca el a murit din cauza asfixierii.In multe orase din SUA au izbucnit proteste, iar manifestatii de solidaritate au avut loc si in tari din Europa - Marea Britanie, Olanda si Franta, dar si in Australia. Majoritatea demonstratiilor care au avut loc in ultimele zile in Statele Unite au fost pasnice, dar in unele dintre marile orase ele au devenit violente.Cei patru politisti au fost concediati si, initial, doar unul a fost pus sub acuzare - Derek Chauvin, care a ingenuncheat pe gatul lui Floyd timp de aproximativ 9 minute, este acuzat de crima de gradul trei si ucidere din culpa de gradul doi. Pe 3 iunie, a fost anuntat ca ceilalti trei ofiteri au fost acuzati complicitate la omor. Joi seara, cei trei s-au prezentat pentru prima data in fata judecatorului. Cautiunea a fost stabilita la 1 milion de dolari, dar va fi scazuta la 750.000 de dolari daca ei vor indeplini mai multe conditii.Chauvin urmeaza sa apara in fata Curtii luni.