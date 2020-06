Val de manifestatii impotriva rasismului in Europa. Inscriptii peste numele lui Churchill, pe soclul statuii din fata Parlamentului britanic

Ziare.

Aproape 3.000 de persoane, potrivit prefecturii din Madrid, s-au adunat in fata Ambasadei Statelor Unite in Spania. Oameni de culoare si albi au denuntat duminica la pranz moartea lui George Floyd, la varsta de 46 de ani, repetandu-i ultimele cuvinte - "Nu pot respira" si scandand "Fara pace, fara dreptate".La Roma, o manifestatie spontana a adunat in vasta Piazza del Popolo mii de tineri care au ingenunchiat in tacere, cu pumnul ridicat, timp de noua minute, cat timp un politist alb a tinut genunchiul pe gatul lui George Floyd, pana cand a murit. Ridicandu-se, ei au strigat "Nu pot respira!".Incalcand interdictiile impuse de catre autoritati, mii de britanici au manifestat la Londra - a doua zi la rand -, dar si in alte orase din Regatul Unit, inclusiv la Bristol.In acest oras din sud-vestul Angliei, cu un trecut scalvagist, o statuie a vanztorului de sclavi Edward Colston a fost scoasa de pe soclu si apoi calcata in picioare de catre manifestanti, potrivit unor imagini BBC.Alta statuie a fost luata drept tinta duminica, in fata Parlamentului de la Londra - a fostului premier conservator Winston Churchill, un erou al celui de-al Doilea Razboi Mondial.Peste numele lui Churchill, pe soclu, s-a inscriptionat mesajul "era un rasist".Aceasta adunare in centrul capitalei britanice s-a soldat cu incidente cu politia duminica seara, dupa ce a inceput pasnic dupa-amiaza, in fata Ambasadei Statelor Unite.In Thailanda , unde o manifestatie antirarista a fost interzisa, peste 200 de persoane au participat la un - protest virtual -, conectandu-se la site-ul de conferinte Zoom pentru a viziona videoclipuri cu miscarea "Black Lives Matter" ("vietile celor de culoare conteaza") si a ridica pumnul impotriva violentelor politiei.Manifestantii madrileni au ingenunchiat si au ridicat pumnul si ei. Ei au marsaluit apoi pasnic pana la emblematica Puerta del Sol, in centrul capitalei spaniole."Rasismul nu are frontiere", a declarat Leinisa Seemdo, o traducatoare, in varsta de 26 de ani, o spaniola originara din Republica Capului Verde. "Am trait in China , in Portugalia si acum in Spania. In fiecare tara am cunoscut discriminarea din cauza culorii pielii mele".Manifestatii au avut loc in aproximativ zece orase spaniole, de la Barcelona , in nord, la Valencia, pe coasta la Marea Mediterana."CE-AR FI DACA AS FI DE CULOARE"In multime, la Roma, unde se aflau numerosi imigranti africani, Michael Taylor, originar din Botswana, a venit cu intreaga familie."Eu sunt un african alb si simt uneori frica si dispretul numai pentru ca sunt strain", a declarat el pentru AFP. "Imaginati-va ce-ar fi faca as fi de culoare"."Este cu adevarat dur sa traiesti aici", a declarat Morikeba Samate,, un senegalez in carsta de 32 de ani, unul dintre zecile de mii de migranti ajunsi in Italia dupa traversarea Mediteranei. "Ei cred ca noi suntem toti hoti"."CULOAREA MEA NU ESTE O AMENINTARE"La Bruxelles, aproape 10.000 de manifestanti potrivit politiei, si-au exprimat furia in fata Palatului de Justitie. "Uciderea lui George Floyd a trezit, in mod vizibil, multi oameni", a subliniat Ange Kaze, un purtator de cuvant al Belgian Network for Black Lives.Acte de vandalism au fost comise dupa adunare, iar politia a arestat 150 de persoane, a anuntat Primaria Bruxellesului.In Germania, jucatori de la patru cluburi din Bundesliga au pozat ingenuncheati duminica, in semn de sustinere fata de lupta impotriva rasismului, dupa Bayern si Dortmund.Imbracati in negru, mii de elevetieni au defilat la Lausanne, unde pancarte proclamau "Culoarea mea nu este o amenintare".La Copenhaga, aproximativ 15.000 de persoane, potrivit politiei, au manifestat pasnic cu scopul de a indemna Guvernul danez sa denunte violentele vizand comunitatea de culoare din Statele Unite.Scandand numele lui George Floyd -iar unii agitand afise "Black lives matter" - coloana a plecat de la Ambasada Statelor Unite duminica-dupa-amiaza catre Palatul Regal Christiansborg.In Suedia vecina, la Goteborg, aproape 2.000 de persoane s-au adunat, insa manifestatia -autorizata - a fost rapid intrerupta, din cauza limitarii adunarilor, la 50 de persoane, in tara, din motive sanitare.Mai multe incidente au avut loc - certuri intre manifestanti, tiruri cu obiecte impotriva fortelor de ordine si spargerea geamurilor unui centru comercial -, potrivit presei locale. Doua persoane au fost arestate duminica seara, potrivit politiei.La Budapesta, peste 1.000 de persoane s-au adunat la Ambasada Statelor Unite, au respectat opt minute de reculegere si au denuntat "politie peste tot, dreptate nicaieri", pepancarte.In Canada , miii de persoane au manifestat la Montreal si in alte orase din Quebec impotriva rasismului si violentelor politistilor, denuntand totodata discriminari rasiale in provincia francofona.O multime importanta - peste 10.000 de persoane potrivit unor estimari neoficiale -, au defilat in centrul orasului Montreal.Indignarea care a scos in strada zeci de mii de americani dupa moartea lui George Floyd a cuprins in mod treptat restul lumii.Sambata au avut loc manifestatii din Australia in Tunisia , inclusiv in Franta si in Marea Britanie, la care protestatari au denuntat de asemenea rasismul in propriile tari.