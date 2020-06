Valul de furie nu s-a domolit. Pentagonul a adus 1.600 de soldati in capitala SUA

"Cel mai sigur loc de pe planeta"

Insa protestele anti-rasism au continuat in Statele Unite, unde abordarea martiala a presedintelui Donald Trump, hotarat sa restabileasca ordinea apeland la Armata, face noi valuri."Elemente active la datorie sunt postate in baze militare in Regiunea Nationala a Capitoliului, dar nu se afla in Washington, D.C.", a declarat Jonathan Rath Hoffman, purtatorul de cuvant al Pentagonului.Acesta a spus ca trupele sunt in "stare de alerta ridicata", dar "nu participa la sprijinirea apararii in operatiunile autoritatilor civile", informeaza Reuters.Hoffman a mai precizat ca trupele includ membri ai politiei militare si militari cu calificare in domeniul ingineriei, precum si un batalion de infanterie.Inalti oficiali din domeniul apararii au anuntat, luni, deplasarea unor unitati militare in regiunea Washington.La opt zile de la moartea lui George Floyd, valul furiei publice impotriva rasismului, a brutalitatii politiei si a inegalitatii sociale carezguduie Statele Unite nu s-a domolit, informeaza AFP.Marti seara, cateva mii de persoane printre care senatoarea democrata Elizabeth Warren, au sfidat in mod pasnic interdictia de circulatie din capitala federala Washington. Zona din jurul Casei Albe a fost blocata de bariere pentru a impiedica orice confruntare directa.Washingtonul, unde peste 300 de protestatari au fost arestati luni seara, "a fost aseara cel mai sigur loc de pe planeta", a scris pe Twitter presedintele Trump, care si-a asumat rolul de presedinte "al legii si ordinii"."Vreau sa i se faca dreptate pentru ca a fost bun, indiferent ce cred oamenii, a fost o persoana buna", a spus plangand partenera afro-americanului de 46 de ani ucis de politie, Roxie Washington, in cadrul unei conferinte de presa desfasurata marti in Minneapolis.Cel putin 60.000 de oameni i-au adus un ultim omagiu lui George Floyd intr-un miting pasnic la Houston, Texas, oras in care acesta a crescut si unde urmeaza sa fie inmormantat saptamana viitoare "Vrem sa se stie ca George nu a murit in zadar", a declarat primarul orasului, Sylvester Turner.In Manhattan, cateva mii de manifestanti, albi si negri, s-au adunat pentru a protesta pasnic langa sediul Politiei din New York, scandand "George Floyd, George Floyd" sau "Vietile negrilor conteaza", sloganul luptei impotriva violentei Politiei care ii vizeaza pe afro-americani.Marti seara, situatia era calma in Minneapolis, epicentrul acestui val de revolta care s-a extins in peste o suta de orase americane si s-a soldat cu mii de arestari si mai multi raniti in randul politistilor si al protestatarilor.In New York, unde mai multe magazine importante de pe renumitul 5th Avenue au fost jefuite luni seara, interdictia de circulatie introdusa luni a fost avansata, fiind aplicata incepand cu ora 20:00 si prelungita pana duminica.Jafuri care nu au nicio scuza, considera guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo. Acesta a criticat primarul si politia metropolei, dar a refuzat sa mobilizeze Garda Nationala, asa cum au facut alte orase si cum cere presedintele Donald Trump.In fata acestor proteste care au cuprins Statele Unite, tara in care inegalitatile sociale si rasiale sunt deja exacerbate de pandemia COVID-19, presedintele Trump a pastrat tacerea pana acum cu privire la raspunsurile la problemele denuntate de protestatari, mentionand in treacat revolta americanilor fata de conditiile in care a murit George Floyd.