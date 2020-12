Vicepresedintele american, Mike Pence, va fi vaccinat vineri "in public" contra COVID-19

Mike Pence si sotia sa, Karen, se vor vaccina pentru "a intari increderea"americanilor, a informat miercuri Casa Alba intr-un scurt comunicat. Donald Trump , care a fost infectat de coronavirus mai devreme in cursul anului, nu a dat pana in prezent nicio indicatie despre data la care ar putea sa se vaccineze."Presedintele este pregatit sa fie vaccinat si va face acest lucru imediat ce echipa sa medicala va considera oportun", a declarat purtatoarea sa de cuvant, Kayleigh McEnany. "Prioritatea sa sunt insa lucratorii din prima linie", a mai spus ea.Presedintele ales, Joe Biden , a indicat ca va face acest lucru in public, ca si fostul presedinte Barack Obama Statele Unite au dat vineri seara unda verde vaccinului Pfizer-BioNTech, deschizand calea unei vaste campanii de vaccinare in intreaga tara care a debutat luni.Agentia americana pentru alimente si medicamente (FDA) urmeaza, de altfel, sa dea autorizatie de urgenta pana la sfarsitul saptamanii si vaccinului Moderna.