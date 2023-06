Victima identificata dupa 12 ani de la tragedia din 11 septembrie

O femeie de 43 de ani, decedata in timpul atentatelor teroriste asupra World Trade Center din New-York, tocmai a fost identificata, ceea ce face ca numarul total de victime inregistrate oficial pana la aceasta data sa ajunga la 1.636, dupa cum a declarat, vineri, un medic legist din metropola americana.

Acest fapt a fost posibil pe baza unor noi teste efectuate asupra ramasitelor descoperite exact dupa tragedie, a declarat un purtator de cuvant. La cererea familiei, numele femeii nu a fost inca facut public.

In total, 2.753 de persoane au pierit in urma atentatelor din 11 septembre 2001 de la New York, cand doua avioane deturnate de al Qaida au lovit in plin celebrele turnuri gemene WTC, potrivit Direct Matin.

Ads