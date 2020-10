VIDEO Armata SUA dezvaluie in premiera o arma cu laser montata pe un vehicul blindat

Arma laser are o putere de 50 KW si este montata pe cel mai nou sasiu al vehiculului de lupta blindat Stryker A1, potrivit defence-blog.com , citat de defenseromania.ro. Noua capabilitate DE-MSHORAD impreuna cu viitorul sistem IM-SHORAD (Interim Maneuver Short-Range Air Defense) - acesta din urma echipat cu arme clasice, vor fi destinate protectiei marilor unitati tactice (divizii si brigazi) impotriva amenintarilor aeriene (sisteme aeriene fara pilot - UAS, aeronave pilotate, rachete, proiectile de artilerie).Intrarea in inzestrare a DE-MSHORAD de 50 KW este planificata pentru anul fiscal 2022.US Army intentioneaza, de asemenea, sa introduca in dotarea trupelor, pana in 2024, un laser mai puternic - 300 KW (IFPC-HEL - Indirect Fire Protection Capability-High Energy Laser), eventual o arma cu microunde de mare putere (IFPC-HPM - Indirect Fire Protection Capability-High Powered Microwave), care sa neutralizeze inclusiv tinte de mare viteza care au ultima parte a traiectoriei, puternic descendenta.Secretarul adjunct pentru achizitii, logistica si tehnologie al fortelor terestre americane a anuntat in urma cu o luna ca US Army este cu un pas mai aproape de livrarea catre trupe a armelor cu laser, odata cu sosirea recenta a doua vehicule Stryker in Huntsville, Alabama (n.red. centrul de testare, dezvoltare si doctrina pentru programele de rachete ale US Army).