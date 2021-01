VIDEO Caravana celor 9.000 de migranti din Honduras, oprita de politia din Guatemala cu gaze lacrimogene si bastoane

Caravanele

Ei au fost intampinati cu gaze lacrimogene si bastoane Scenele s-au derulat in apropierea granitei. Militarii au blocat circulatia pe o autostrada ca sa tina pe loc oamenii care se indreptau spre nordul tarii, dupa ce au fortat in masa trecerea frontierei.Soldatii inarmati cu scuturi si bate au fost coplesiti in prima instanta, dar, in cele din urma, multimea a fost oprita.Televiziunile si social media au aratat cum circa 6.000 de migranti ajunsi in orasul guatemalez Vado Hondo, la circa 50 km de granita, incearca sa sparga cordonul fortelor de securitate, care riposteaza.Postul de televiziune mexican TV Azteca a relatat ca peste 9.000 de migranti din Honduras au intrat in Guatemala pe la punctul de frontiera El Florido, incepand de vineri seara.Un responsabil al politiei guatemaleze a indicat ca s-a decis deschiderea granitei data fiind prezenta in caravana a numeroase familii cu copii.Pe de alta parte, autoritatile guatemaleze anuntasera deja ca migrantii au obligatia de a prezenta documente de identitate valabile, precum si un test PCR negativ pentru noul coronavirus.Duminica, o purtatoare de cuvant a Ministerului guatemalez al Sanatatii a afirmat ca 21 de persoane dintr-un grup de migranti au fost depistate pozitive la noul coronavirus la controalele sanitare si urmeaza sa fie plasate in carantina in Guatemala, inainte de a fi retrimise in tara.Participantii la caravana incearca sa scape de violente si saracie, precum si de urmarile celor doua recente uragane devastatoare din Honduras si intentioneaza sa ajunga in SUA, potrivit presei.Si Mexicul a intarit dispozitivele de supraveghere a granitei cu Guatemala, in statul Chiapas.Din octombrie 2018, peste 12 caravane de migranti au plecat din Honduras, dar au fost oprite de miile de trupe americane mobilizate la frontiera de sud a SUA, cu Mexicul.Desi multi spera ca noul presedinte al SUA Joe Biden va relaxa politica migratorie, Washingtonul le-a adresat deja un avertisment migrantilor."Nu va pierdeti timpul si banii si nu va riscati securitatea si sanatatea", a declarat joi Mark A.Morgan, responsabil al Agentiei SUA pentru vami si protectia granitelor.