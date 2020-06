VIDEO Invazia serpilor din rezervatia Everglades din Florida, intr-un serial documentar difuzat de History

Ziare.

Pitonii birmanezi, originari din sud-estul Asiei, au devenit in ultimele decenii o amenintare pentru rezervatia naturala Everglades, o zona cu un climat tropical care favorizeaza inmultirea acestor reptile. In timp, ele au invadat poienile si mlastinile din rezervatie, decimand specii intregi de animale, fara un pradator natural care sa ii opreasca, cu exceptia omului.Pentru a preveni distrugerea ecosistemului, statul american a creat un program special de eliminare a pitonilor, iar cei mai buni vanatori din Louisiana au raspuns pozitiv acestui demers.Troy Landry, supranumit si "regele mlastinii", fiul sau, Chase, legendarul vanator Bruce Mitchell si pescarul profesionist Zak Bagby s-au aventurat in "Triunghiul Everglades" pentru a eradica acesti serpi.Pe parcursul celor patru episoade, vanatorii se confrunta cu o realitate cumplita: invazia este mai ampla decat se asteptau. In timp ce eforturile lor se intensifica, fac apel la calauze si la drone termale pentru a vana pitonii ce pun in pericol rezervatia.Fiecare episod va putea fi urmarit miercurea, de la ora 22.00.