VIDEO O femeie care a participat la asaltul asupra Capitoliului, suspectata ca a vrut sa le vanda rusilor computerul lui Nancy Pelosi

Potrivit actului de inculpare, consultat de AFP, Riley June Williams, originara din Pennsylvania, s-a numarat printre cei care au luat cu asalt Capitoliul.Imagini difuzate de postul britanic ITV arata o tanara, a carei mama i-a confirmat pentru ITV identitatea, indemnand multimea sa se indrepte spre etajul cladirii.Un martor anonim, interogat de autoritatile americane, afirma ca a vazut alte inregistrari video in care Riley Williams lua un computer (sau un hard-disk) din biroul lui Nancy Pelosi.Potrivit acestui martor, fost partener al femeii, citat in actul de inculpare, tanara intentiona sa trimita materialul unui contact in Rusia pentru ca acesta sa-l vanda serviciului rus de informatii externe (SVR).Se pare ca operatiunea a esuat in final, din motive neprecizate, asadar Riley Williams ar fi inca in posesia computerului sau l-ar fi distrus.Pe numele tinerei, despre care mama sa a spus la ITV ca a parasit domiciliul familial, a fost emis un mandat de arestare.Solicitat de AFP, biroul procurorului federal din Washington a refuzat sa dea mai multe detalii.Actul de inculpare impotriva lui Riley Williams a retinut deocamdata doar acuzatiile de intrare prin efractie si tulburarea ordinii publice, nu si furt.Aproape 70 de persoane au fost deja inculpate in urma evenimentelor de la 6 ianuarie, potrivit Departamentului Justitiei. Autoritatile au mai procedat duminica la o serie de arestari.Capetele de acuzare includ intrare prin efractie, port interzis de arme, tulburarea ordinii publice sau agresarea fortelor de ordine.