VIDEO SUA: Locuintele presedintei Camerei Reprezentantilor si cea a liderului majoritatii republicane din Senat au fost vandalizate

In fata locuintei din California a lui Pelosi, vandalii au lasat sange fals si un cap de porc. De asemenea, locuinta a fost vandalizata cu graffiti.De asemenea, pe casa din Kentucky a republicanului McConnell au aparut mesaje ca "unde sunt banii mei"."Ii apreciez pe toti locuitorii din Kentucky care au participat la procesul democratic, indiferent daca sunt sau nu de acord cu mine. Insa aceasta situatie este diferita. Vandalismul si politica fricii nu au ce cauta in societatea noastra", a precizat McConnell intr-un comunicat.Aceste incidente vin in contextul unei lupte politice cu privire la un pachet de stimulare financiara in contextul pandemiei de coronavirus.Marti, Camera Reprezentantilor a votat marirea ajutorului trimis oamenilor de la 600 de dolari la 2.000 de dolari. Camera Reprezentantilor, cu majoritate democrata, a votat aceasta marire cu ajutorul a peste 40 de republicani. Insa senatul, in care republicanii sunt majoritari, nu a aprobat marirea.Vineri, Congresul SUA a anulat un veto al presedintelui in exercitiu Donald Trump cu privire la bugetul apararii. A fost primul astfel de esec din mandatul de presedinte al lui Trump.