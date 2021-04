Zborul istoric pe Marte al elicopterului Ingenuity, amanat din cauza unei defectiuni

Desi decolarea era prevazuta initial pentru duminica, 11 aprilie, agentia spatiala americana a anuntat amanarea sa, intr-un comunicat."Pe baza datelor provenite de la elicopterul Ingenuity Mars care au sosit vineri noaptea, NASA a decis sa reprogrameze primul zbor experimental al elicopterului Ingenuity Mars Helicopter pana nu mai devreme de 14 aprilie", a anuntat JPL, cu sediul in California si care se ocupa de acest proiect care a fost comparat cu reusita fratilor Wright, inventatorii si pionierii aviatiei.Potrivit comunicatului, in timpul unui test la viteza mare al rotoarelor, efectuat vineri, s-a produs o defectiune."Elicopterul este in siguranta si in stare buna si a comunicat catre Pamant datele complete de telemetrie", potrivit comunicatului citat.Agentia spatiala americana prevazuse ca Ingenuity Mars sa decoleze in aceasta duminica la 12:30 p.m., "ora solara locala de pe Marte" (10.54 p.m. EST, ora standard estica)."Echipa elicopterului analizeaza telemetria pentru a diagnostica si intelege problema. Dupa aceasta, vor reprograma testul cat mai repede", a mai mentionat JPL.Ingenuity, care cantareste 1,8 kilograme si este de dimensiunile unei mingii de fotbal, are instalate camere si microfon incorporat pentru a inregistra zborul.