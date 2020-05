Zece tari europene regreta decizia SUA de a se retrage din Tratatul international Cer Deschis

Ziare.

"Regretam anuntul guvernului SUA privind intentia sa de a se retrage din Tratatul Cer Deschis, chiar daca impartasim preocuparile sale cu privire la punerea in aplicare a dispozitiilor acestui tratat de catre Federatia Rusa", se subliniaza intr-un comunicat semnat de zece tari ale UE, printre care Franta, Germania, Belgia, Spania si Tarile de Jos.Donald Trump a anuntat joi retragerea SUA din tratatul international Cer Deschis , care permite verificarea miscarilor militare si a masurilor de limitare a armelor in tarile semnatare. "Rusia nu a respectat tratatul", a declarat presedintele american. "Atat timp cat nu respecta tratatul, ne vom retrage", a precizat presedintele american.Tratatul - la care au aderat 35 de tari, printre care si Romania - permite survolul teritoriilor respective de catre aeronave de observatie neinarmate.Tratatul Cer Deschis a fost propus initial de presedintele american Dwight Eisenhower in 1955. Acordul a fost semnat in cele din urma de Belarus, Belgia, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Canada, Cehia, Croatia, Danemarca (inclusiv Groenlanda), Estonia, Finlanda, Franta, Georgia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Kazahstan, Letonia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, Romania, Rusia, Slovacia, Slovenia, Spania, Statele Unite, Suedia, Turcia, Ucraina si Ungaria, incepand din 1992, si a intrat in vigoare in 2002.