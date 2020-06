Zeci de mii de oameni au protestat in Washington DC. Primarul s-a alaturat dupa ce a cerut retragerea armatei (Video)

Primarita din Washington DC s-a alaturat protestatarilor dupa ce a cerut retragerea armatei

Ziare.

com

Primii manifestanti s-au adunat sambata la Washington, tinuti la distanta de Casa Alba cu garduri, pentru a protesta fata de rasismul si brutalitatea politistilor intr-o zi marcata de o noua ceremonie in memoria lui George Floyd, relateaza WSJ.Manifestarile au fost pasnice toata ziua, fara ca politia sa fie nevoita sa intervina sau sa faca arestari, a declarat o purtatoare de cuvant a Politiei Metropolitane DC, citata de CNN.Departamentul de politie a estimat ca au fost cel putin 6.000 de protestatari in mai multe locatii la pranz - ceea ce a fost inainte de inceperea oricaror evenimente majore.Ziua a inceput cu un grup de cateva mii de oameni care s-au adunat in fata Lincoln memorial. Mai tarziu, au plecat spre Capitol Hill, trecand prin fata Muzeului National de Istorie Afro-Americana, inainte de a se indrepta spre Casa Alba si apoi spre alte locatii.Lor li s-a alaturat chiar si Muriel Bowser, primarul din Washington DC.La o zi dupa ce primarul i-a cerut presedintelui Donald Trump inlaturarea fortelor de ordine si a Garzii Nationale de pe strazile din oras, Bowser s-a alaturat zeilor de mii de protestatari aflati pe strazile Capitalei."Cu totii ar trebui sa urmarim ce se intampla in Washington DC, deoarece nu dorim ca guvernul federal sa faca asta si altor americani", a declarat Muriel Bowser in timp ce se mergea prin centrul DC alaturi de cu protestatarii.Primarita a spus ca unitatile suplimentare "inflameaza spiritele" si "se adauga la nemultumirile" oamenilor care protesteaza dupa moartea lui George Floyd.Vineri, Bowser a cerut ca mesajul "Black Lives Matter" sa fie scris cu vopsea mare galbena pe doua blocuri de pe 16th Street, o axa centrala care duce direct la Casa Alba.In plus, primarita a redenumit piata din fata Parcului Lafayette, situata langa Casa Alba, "Black Lives Matter Plaza".Departamentul de politie metropolitana din Washington DC nu a facut arestari in urma protestelor.