De ce renunță bogații Americii la Europa. Care sunt noile paradisuri pentru a doua cetățenie

Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 12:04
Foto: Pixabay

Europa a fost mult timp destinația preferată a americanilor înstăriți care își doreau o a doua cetățenie. Portugalia, Malta sau Grecia ofereau pașapoarte avantajoase și un stil de viață însorit la pensionare. Însă, în ultimii ani, regulile mai dure și taxele mai mari au schimbat radical tendința.

Consultanții din domeniu arată că americanii își mută atenția spre America Latină, unde cererile pentru rezidență au explodat. Costa Rica conduce detașat, cu o creștere de 660% a solicitărilor doar într-un an. În top se mai află Uruguay, Panama și Argentina, țări care oferă condiții flexibile, costuri mai reduse și apropiere geografică de SUA.

Paradisul „Pura Vida” bate Riviera europeană

Un exemplu elocvent este Costa Rica, care a devenit a patra cea mai populară alegere pentru americani în 2025. Țara oferă praguri mai mici decât Europa, un sistem fiscal prietenos, asistență medicală bună și un stil de viață relaxat, pe care localnicii îl numesc „Pura Vida”.

În Asia, interesul e mai mic, dar există cerere pentru Thailanda, Singapore și Cambodgia, mai ales din partea celor care urmăresc oportunități de business și investiții.

În schimb, Europa pierde teren după ce Portugalia și Marea Britanie au renunțat la regimurile fiscale atractive, Malta a închis programul „pașaportul auriu”, iar Grecia a dublat pragurile pentru viza aurie în zonele populare.

