Descoperire unică în Anglia: pigment mai scump decât aurul, adus de romani până la „capătul lumii”

În Carlisle, un oraș din nordul Angliei aflat odinioară la granița Imperiului Roman, arheologii au găsit ceva ce părea imposibil: un fragment intact de purpură de Tiro, pigment legendar al Antichității, asociat exclusiv împăraților și zeilor.

Considerată în secolul al III-lea mai valoroasă decât aurul, culoarea era produsă printr-un proces extrem de costisitor, în care mii de melci marini erau sacrificați pentru a obține doar câteva picături de vopsea.

Spre deosebire de urmele de pigment găsite pe textile sau ziduri, descoperirea de la Carlisle este un bloc solid, nefolosit, perfect conservat timp de aproape 1.800 de ani.

Cercetările chimice realizate de experți britanici au confirmat prezența bromului, element-cheie al purpurei de Tiro, dar și a urmelor de ceară de albine, folosită probabil pentru conservare.

Pigmentul a fost găsit în băile romane ale unei clădiri luxoase, ridicată în vremea împăratului Septimius Severus.

Specialiștii cred că ar putea fi legat de o vizită imperială, fiind un simbol puternic al autorității și prestigiului afișat chiar și la marginile imperiului.

Ads