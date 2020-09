Arabia Saudita condamna opt persoane la pedepse de pana la 20 de ani de inchisoare pentru uciderea jurnalistului Khashoggi

Cinci persoane au primit condamnari de 20 de ani de inchisoare, o persoana a fost condamnata la zece ani de inchisoare, iar doi oameni au primit pedepse de cate sapte ani.Arabia Saudita a comutat astfel sentintele emise anul trecut de condamnare la moarte la pedepse de 20 de ani de inchisoare, noteaza DPA.Khashoggi, un critic dur al Guvernului saudit, a fost asasinat in Consulatul Arabiei Saudite la Istanbul de catre o echipa de agenti sauditi.Potrivit procuraturii saudite, jurnalistul a fost ucis intr-o "operatiune scapata de sub control". Procuratura a acuzat 11 persoane, a caror identitate nu a fost dezvaluita, in aceasta operatiune.Anul trecut, raportoarea speciala Agnes Callamard a indemnat la anchetarea printului mostenitor Mohammed bin Salman, numit si "MBS", in asasinat.Printul a dezmintit orice implicare, insa a declarat, in octombrie, ca in calitate de lider saudit isi asuma intreaga responsabilitate.Procesul, care s-a desfasurat cu usile inchise, nu respecta normele internationale, iar autoritatile saudite au "obstructionat o tragere la raspundere adevarata", a denuntat ONG-ul de apararea drepturilor omului Human Rights Watch (HRW).