Conflictul dintre Arabia Saudita si Yemen. Un depozit de petrol, tinta unui atac cu drona

"Unul dintre parcurile de rezervoare petroliere din portul Ras Tanura din Provincia de Est, unul dintre cele mai mari porturi de transport petrolier din lume, a fost atacat in aceasta dimineata de o drona venind dinspre mare", a indicat ministerul intr-un comunicat dat publicitatii de agentia oficiala de presa saudita, SPA.Mai tarziu, duminica, "schije dintr-un obuz provenit de la o racheta balistica au cazut langa zona rezidentiala a Saudi Aramco din orasul Dhahran, unde locuiesc mii de angajati ai companiei si familiile lor", a precizat comunicatul.Atacurile nu au provocat victime sau daune, a adaugat ministerul, fara a-i identifica pe cei responsabili.Rebelii yemeniti houthi au afirmat insa ca au lansat drone si au tras rachete asupra localitatii Ras Tanura si unor tinte militare din orasul Dammam, in apropiere de Dhahran.Duminica mai devreme, coalitia militara condusa de Arabia Saudita a lansat atacuri aeriene asupra Sanaa, capitala Yemenului aflata sub controlul rebelilor houthi, dupa ce a interceptat un val de drone si rachete lansate de militiile sustinute Iran , potrivit SPA.Aceasta recrudescenta a violentelor intervine in timp ce administratia presedintelui american Joe Biden i-a indemnat pe houthi sa detensioneze situatia dupa ce i-a retras de pe lista "organizatiilor teroriste" pentru a nu impiedica, potrivit acesteia, livrarea de ajutor umanitar catre Yemen