Arabia Saudita imita perfect Statul Islamic, iar Occidentul continua sa i se ploconeasca

Autor: Ana Ilie
Luni, 04 Ianuarie 2016, ora 13:46
Arabia Saudita a executat 47 de suspecti de terorism, printre care si un important cleric siit, Nimr Baqr al-Nimr.

Valul de decapitari, precum si justificarea din Coran a actelor, sunt demne de gruparea extremista Statul Islamic, scrie Robert Fisk intr-o analiza in The Independent, care diseca relatia dificila dintre Occident si monarhiile din Golf.

Aceasta baie de sange din pamanturile monarhiei musulmane sunnite al-Saud, comisa pentru a infuria iranienii si intreaga lume siita, a redeschis un conflict religios pe care Statul Islamic s-a straduit sa il alimenteze, scrie expertul.

Mai lipseau doar inregistrarile video ale executiilor. "Razboiul impotriva terorismului" purtat de sauditi justifica, se pare, orice cantitate de sange, provenind atat de la siiti cat si de la sunniti.

Seicul Nimr nu era insa orice fel de cleric. El a petrecut ani studiind in Teheran si Siria, era un respectat conducator al rugaciunilor de vineri in provincia saudita de Est si se tinea departe de partidele politice - in acelasi timp, insa, cerea alegeri libere si era frecvent retinut si torturat pentru ca se opunea guvernului saudit sunnit.

Nimr sustinea ca vorbele sunt mai puternice decat violenta. Sugestia autoritatilor saudite ca nu este nimic religios in cea mai recenta varsare de sange - pe motiv ca au fost decapitati si sunniti si siiti - este retorica pura a Statului Islamic. Asta pentru ca Statul Islamic taie capetele sunnitilor din Irak si Siria la fel de usor cum taie capetele siitilor.

Nimr ar fi avut parte de acelasi tratament din partea militantilor Statului Islamic precum cel aplicat de sauditi - care au adaugat si parodia unui pseudo-proces denuntat de Amnesty International.

Crimele din Arabia Saudita reprezinta mai mult decat o simpla razbunare pe clericul care s-a bucurat la auzul mortii fostului ministru saudit de Interne, printul mostenitor Nayef Abdul-Aziz al-Saud, tatal actualului ministru de Interne, Mohamed bin Nayef. Executia sa da forte proaspete rebeliunii houthi din Yemen, tara pe care sauditii au invadat-o si bombardat-o anul acesta intr-o incercare de a distruge puterea siita de aici.

Executia lui Nimr a infuriat majoritatea siita din Bahrainul condus de minoritatea sunnita. Si clericii din Iran au declarat ca decapitarea lui Nimr va duce la prabusirea familiei regale saudite.

De asemenea, Occidentul este pus in fata celei mai jenante probleme din Orientul Mijlociu: nevoia continua de a strange din dinti si a se ploconi in fata monarhilor bogati din Golf, combinata cu exprimarea delicata a disconfortului provocat de macelul declansat de tribunalele saudite asupra dusmanilor regatului.

Daca Statul Islamic ar fi decapitat siiti si sunniti in Raqqa, in special pe Minr, premierul britanic David Cameron si-ar fi transmis pe Twitter dezgustul fata de acest act, crede Fisk. Insa barbatul care a coborat steagul britanic la moartea regelui statului saudit va continua sa foloseasca cuvinte inselatoare pentru a vorbi despre acest masacru, continua expertul.

Acesta incheie aratand ca o singura intrebare trebuie sa fie pusa in capitalele europene si in SUA: nu cumva sauditii incearca sa distruga acordul nuclear cu Iranul fortandu-si aliatii occidentali sa sustina aceste acte scandaloase?

