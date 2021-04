Regele Abdallah al II-lea al Iordaniei si printul Hamza, impreuna la rugaciune dupa acuze grave de complot

Suveranul, printul Hamza, acuzat de complot impotriva fratelui sau vitreg, printul mostenitor Hussein, unchiul lor Hassan si alti membri ai familiei regale au fost prezenti impreuna la mausoleul unde sunt inmormantati regii Abdallah I, Talal si Hussein. In tinute civile, cu exceptia printului mostenitor, care purta uniforma militara, membrii familiei regale au rostit prima sura a Coranului.Luni, printul iordanian Hamza, acuzat de complot impotriva fratelui sau vitreg, regele Abdallah al II-lea al Iordaniei, a anuntat ca se va supune ordinelor. Palatul regal a precizat si ca Regele Abdallah al II-lea a luat initiativa unei medieri cu printul Hamza, care a promis "sa ramana credincios" regelui, dupa ce a fost acuzat in weekend de faptul ca face parte dintr-un complot "malefic" impotriva tarii.Saptamana trecuta, printul anunta ca a fost plasat "in arest la domiciliu", in palatul sau de la Amman. Hamza a negat ca a luat parte la vreun complot si a acuzat autoritatile iordaniene de "coruptie" si "incompetenta".Doua personalitati - Bassem Awadallah, un fost director al cabinetului regal, si Sharif Hassan bin Zaid, care a fost o vreme emisarul regelui iordanian in Arabia Saudita - si alte zece persoane au fost arestate in cadrul unei tentative de "destabilizare" a regatului, a anuntat vicepremierul iordanian Ayman Safadi.