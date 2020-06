Emiratele Arabe Unite lanseaza luna viitoare prima misiune spatiala spre Marte

Ziare.

"Amal" () va parcurge in sapte luni cei 493 de milioane de kilometri pana pe orbita Marte. Sonda va orbita timp de 687 de zile pentru a aduna informatii suficiente. O traiectorie completa a Marte va dura 55 de ore.Luni, directorul programului Sarah Al-Amiri a spus ca proiectul ar trebui sa fie un stimulent major pentru ca cercetatorii arabi sa aleaga o cariera in inginerie spatiala.Misiunea fara echipaj uman urmeaza sa fie lansata din insula japoneza Tanegashima, pe 14 iulie. Propulsata de o racheta japoneza, sonda va avea trei tipuri de senzori pentru masurarea atmosferei Marte.Proiectul are partenere trei universitati americane.Emiratele Arabe Unite au experienta in calatoriile spatiale. Au trimis rachete pe orbita Pamantului si un astronaut pe Statia Spatiala Internationala. Primul astronaut arab care a fost in spatiu a fost sultanul Bin Salman Al-Saud, care a zburat cu o nava spatiala americana in 1985.Insa proiectul actual este unul de anvergura. Sonda spatiala a fost construita in EAU si trimisa in Japonia , unde toti inginerii au stat in carantina din cauza pandemiei.Monica Grady, profesor la Open University din Marea Britanie, este de parere ca misiunea spre Marte marcheaza o schimbare majora in industria dominata pana acum de marile puteri ale lumii.", a spus ea.Conducatorii proiectului EAU au amintit ca, in urma cu opt secole, inventatorii si intelectualii arabi se aflau in linia intai a descoperirilor stiintifice.Daca "Amal" va ajunge pe orbita Marte, momentul va coincide cu sarbatorirea a 50 de ani de la fondarea Emiratelor Arabe Unite ca natiune, in 1971.