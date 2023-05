Faceti cunostinta cu Brad Pitt al clericilor musulmani: Lucruri inedite despre superstarurile islamului (Foto)

In Arabia Saudita, superstarurile de pe retelele sociale nu sunt mereu actori sau cantareti, ci lideri religiosi. Bineinteles, faima nu vine fara controversa.

Deci cine sunt acesti clerici de succes, care au pe Twitter la fel de multi fani precum unele vedete internationale sau sefi de stat? BBC a intocmit o lista cu patru dintre cei mai populari clerici sauditi de pe Internet.

Mohammad Al-Arifi, Brad Pitt al musulmanilor

Foto: Twitter/Mohammad Al-Arifi

Supranumit "Brad Pitt" al clericilor musulmani, Mohammad Al-Arifi este un lider religios nu doar in Arabia Saudita, ci in intreaga lume musulmana, fiind cunoscut mai ales pentru personalitatea sa carismatica. Totusi, opiniile sale au atras uneori controverse in mediul online.

Unele dintre cele mai scandaloase declaratiii au avut legatura cu femeile. In 2007, in timpul unei emisiuni televizate, Arifi a spus ca un barbat are voie sa isi "bata usor" sotia, daca aceasta nu i se supune. De asemenea, intr-o serie de postari pe Twitter din 2012, Arifi se opunea ideii ca femeilor sa li se permita sa munceasca in afara locuintelor sale.

Ads

Ghid pentru barbatii musulmani... cum sa-si bata nevasta

Se spune ca Arifi este in relatii bune cu Guvernul saudit si cu familia regala din fruntea tarii, cu toate ca de-a lungul timpului s-au strecurat cateva incidente. In 2014, Arifi a fost arestat dupa ce a criticat reteaua feroviara care face legatura intre locurile sfinte din orasul Mecca, pe care a catalogat-o drept "cea mai proasta din lume".

Opiniile clericului nu se limiteaza la chestiuni sociale, ci fac referire si la politica din regiune. Critica cu vehementa natiunile siite, fiind acuzat la un moment dat ca a declasat tensiuni intre secte, dupa ce ar fi spus ca siitii sunt "necredinciosi care trebuie ucisi". Asta in contextul in care Arabia Saudita este o natiune sunita.

Cand vine vorba de grupari jihadiste, Arifi face afirmatii contradictorii. Intr-o predica tinuta in Egipt, in 2013, Arifi a facut apel la jihad impotriva presedintelui sirian Bashar al-Assad. De asemenea, intr-un interviu din acelasi an a luat apararea al Qaida si fostului lider al retelei, Osama bin Laden.

Ads

In anul urmator, lui Arifi i-a fost interzis accesul in Marea Britanie, pentru ca ar fi tinut o predica la o moschee din Cardiff, la care ar fi participat trei musulmani care au calatorit in Siria pentru a lupta alaturi de Statul Islamic.

In replica, Arifi a negat ca a contribuit la radicalizarea tinerilor si a insistat asupra faptului ca el "s-a opus vehement metodelor brutale" ale Statului Islamic.

Ahmed Al-Shugairi, predicatorul "cool"

Foto: Twitter/Ahmed Al-Shugairi

Daca am putea vorbi despre un predicator musulman "cool", atunci Ahmed Al-Shugairi ar fi acela.

A cunoscut faima dupa ce si-a lansat o emisiune la TV, in urma cu mai bine de un deceniu. Plimbandu-se dintr-o tara in alta, Shugairi a fost filmat calatorind in jurul lumii, purtand blugi si tricou si vorbind relaxat despre islam.

Ads

Opiniile si stilul sau destins i-au adus lui Shugairi milioane de fani tineri, care se identifica cu abordarea sa moderna. Si cum oamenii tineri se indeparteaza de TV si se muta pe retelele sociale, Shugairi are acum o prezenta influenta in mediul online.

Desi nu ii place sa fie vazut drept cleric, Shugairi este considerat o voce puternica din randul propovaduitorilor musulmani. Insa unii sceptici sustin ca, in realitate, ceea ce il diferentiaza de altii pe barbatul de 42 de ani este stilul, nu ideologia.

Cand vine vorba despre extremist, mesajul lui Shugairi este clar: islamul nu este o religie a violentei.

Salman Al-Odah, fostul radical

Foto: Twitter/Salman Al-Odah

Salman Al-Odah este un cleric de seama care a fost cunoscut candva pentru conceptiile sale religioase extreme si pentru opozitia puternica fata de guvern. Insa dupa ce a fost condamnat la cinci ani de inchisoare, in 1994, s-a transformat total.

Ads

Odah a iesit "reabilitat" din detentie si sunt multi cei care spun ca opiniile sale s-au schimbat drastic. Desi protestul sau fata de guvern s-a mai diminuat, Odah inca este capabil de a tulbura apele.

In 2012, clericul a provocat dezbateri aprinse pe Internet, dupa ce a fost vazut in timp ce conducea o motocicleta in timpul unui pelerinaj al Mecca, pentru a evita aglomeratia din trafic, gest considerat nepotrivit pentru un lider religios.

Odah nu se sfieste niciodata sa isi expuna opiniile pe Internet, unde are milioane de fani.

Intr-un raspuns pe Snapchat la comentariul unui internaut, Odah a afirmat ca barbatii ar trebui sa aiba o singura sotie, o viziune total nepopulara intr-o tara in care poligamia este practicata la scara larga.

Insa nu doar viziunile sale despre femei s-au schimbat dramatic. Odah s-a distantat si fata de violenta si extremism, iar in postarile sale de pe Twitter vorbeste acum despre "iubire" si "mila".

Nawal Al-Eid, femeia propovaduitoare

Nawal Al-Eid este una dintre cele mai proeminente femei propovaduitoare din Arabia Saudita. A fost numita cea mai influenta femeie saudita de pe Twitter de catre o revista pentru femei din lumea araba. Eid nu posteaza niciodata fotografii cu ea.

Ads

Eid este profesoara la o universitate de femei din Riad si a devenit cunoscuta prezentand o indragita emisiune la radio despre drepturile femeilor.

Si opiniile sale au starnit discutii aprinse pe Internet. Intr-un articol pe care l-a scris in 2013, Eid s-a opus intrarii in vigoare a unei legi anti-hartuire din Arabia Saudita, care prevedea ca vinovatii sa fie condamnati la un an de inchisoare si amendati cu pana la 27.000 de dolari.

Asta in contextul in care hartuirea verbala si fizica este o problema cu care femeile din Arabia Saudita se confrunta frecvent si apeleaza in special la retelele de socializare pentru a-si varsa ofurile.

Insa Eid sustine ca astfel de legi nu ajung la cauza problemei. In schimb, ea militeaza ca femeile sa se imbrace cat mai modest si ca persoanele de sexe opuse sa fie cat mai separate, aceasta fiind solutia pentru descurajarea barbatilor sa le mai hartuiasca pe femei.

Femei cu burqa, acuzate in Arabia Saudita ca erau "seducatoare"