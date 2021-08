Atacatorii petrolierului din apele de coastă ale Emiratelor Arabe au părăsit nava

"Atacatorii au părăsit nava. Vasul este în siguranţă. Incidentul s-a încheiat", a declarat Centrul britanic pentru operaţiuni maritime comerciale (United Kingdom Maritime Trade Operations - UKMTO), fără a oferi detalii suplimentare.Astfel, incidentul produs la bordul unei nave în largul Emiratelor Arabe Unite, considerat drept o "potenţială deturnare" s-a terminat fără pagube, a indicat UKMTO, la şase zile după un atac soldat cu victime asupra unui petrolier în Golf, notează AFP.Circumstanţele celor întâmplate rămân neclare.UKMTO anunţase marţi un incident în curs de desfăşurare în largul coastelor emiratului Fujairah din Emiratele Arabe Unite (EAU), care ulterior părea să se fi transformat într-o potenţială situaţie de deturnare.Potrivit UKMTO, citată de EFE, nava a fost expusă "unei deturnări potenţiale care nu are legătură cu pirateria" în Golful Oman, în largul coastelor Fujairah, fără să ofere mai multe detalii.Dryad Global, o companie specializată în securitate maritimă, a specificat ulterior că în incident este implicată nava Asphalt Princess, un petrolier navigând sub pavilion panamez.Surse ale guvernului britanic au declarat că nava a fost sechestrată de un "grup" de opt sau nouă bărbaţi înarmaţi, potrivit ediţiei de miercuri a ziarului The Times.Grupul de informaţii maritime, Lloyd's List, a indicat că Asphalt Princess se îndreaptă în prezent înapoi spre Oman, după ce indivizii care urcaseră la bord au părăsit nava. Mai devreme, Lloyd's List spusese că grupul ar direcţiona nava spre Iran Ministerul de Externe iranian a calificat drept "suspect" incidentul şi a avertizat împotriva lansării unor acuzaţii nefondate la adresa Iranului.Potrivit mai multor agenţii de securitate maritimă , cel puţin trei nave care navigau sub pavilioanele Hong Kong , Panama şi Vietnamul au fost implicate în incidentul de marţi, dintre care cel puţin două nave semnalaseră că au pierdut controlul direcţiei într-un anumit moment.UKMTO recomandase navelor care tranzitează zona să dea dovadă de "prudenţă maximă", iar Casa Albă a apreciat situaţia drept "foarte îngrijorătoare".Acest incident, produs nu departe de gurile strâmtorii Ormuz, pe unde tranzitează o treime din petrolul mondial transportat pe cale maritimă, intervine după un atac, la 29 iulie, împotriva unui petrolier administrat de societatea miliardarului israelian, Eyal Ofer, în care şi-au pierdut viaţa un cetăţean britanic şi unul român, conform AFP.Petrolierul, care fusese atacat cu "drone explozive", potrivit Washingtonului, a aruncat ancora marţi în largul Fujairah.Atacul asupra navei Mercer Street a fost atribuit Iranului de către Marea Britanie, România, Israel şi SUA , deşi Iranul neagă orice responsabilitate, conform agenţiilor internaţionale de presă citate.