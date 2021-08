Cum au reușit arabii să provoace o ploaie torențială în mijlocul deșertului. Tehnologia SF care ar putea salva Grecia VIDEO

Oamenii au încercat diverse strategii de-a lungul mileniilor pentru a convinge ploaia să cadă din cer: am folosit dinamită, iodură de argint și particule mici injectate în nori prin intermediul avioanelor sau chiar a tunurilor antiaeriene.Însă Emiratele Arabe Unite utilizează o tehnologie de neimaginat "producătorilor de ploaie".Mai multe filme mediatizate pe 23 iulie 2021 de agenția meteorologică din Emiratele Arabe Unite arată ploi abundente care cad în deșert.Picăturile de apă generoase care pot fi observate în film au fost rezultatul unui test pilot făcut cu dronele special dotate. Folosirea dronelor fără pilot care descarcă electricitate în interiorul norilor poate suna puțin ciudat. Această electricitate însă este un ingredient cheie pentru ploaie, arată o analiză publicată de Gizmodo.com Norii sunt alcătuiți din picături de apă, care sunt prea mici pentru a cădea din cer (prin urmare, norii există). Sarcinile electrice mari încurajează în esență acele picături mici să se ciocnească și să se condenseze în altele mai mari, care în cele din urmă ajung suficient de grele pentru a deveni ploaie.Cu toate acestea, într-o țară precum Emiratele Arabe Unite, chiar picăturile care sunt suficient de mari pentru a cădea se pot evapora adesea înainte de a ajunge la sol, din cauza umidității foarte scăzute.Tehnica de încărcare electrică a norilor ar putea "îngrășa" aceste picături suficient de mult pentru a ajunge să cadă în deșert și pentru a completa un strat freatic golit aproape în totalitate din cauza creșterii economice rapace a regiunii.Cercetătorii de la Universitatea din Reading, care se află în spatele dezvoltării sistemului revoluționar , au petrecut timp modelându-l și făcând teste cu baloane lansate în atmosferă pentru a evalua eficacitatea acestuia. La începutul anului 2021, au început testele cu drone.EAU nu este singura țară care a apelat la însămânțarea norilor în ultimii ani. China are un plan major de însămânțare a norilor de pe înălțimile Himalaya, în timp ce Coreea de Sud și Thailanda au folosit însămânțarea norilor pentru a produce ploaie și pentru a lupta împotriva poluării.Anul trecut, Indonezia a supraîncărcat nori cu particule pentru a încerca să oprească ploaia. Climele diferite răspund diferit la însămânțarea norilor.Suma totală investită în cercetare de Emiratele Arabe Unite este de ordinul zecilor de mii de dolari.Chiar dacă aplicabilă pe arii limitate, tehnologia însămânțării norilor cu electricitate ar putea reduce daune catastrofale, precum cele înregistrate în această perioadă în Grecia, din cauza incendiilor scăpate de sub control