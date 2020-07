Premierul Spaniei, ''tulburat'' de informatiile despre faptele de coruptie de care este banuit regele Juan Carlos

"Este evident ca noi primim, ansamblul populatiei spaniole, informatii nelinistitoare care ne tulbura pe toti, inclusiv pe mine", a raspuns Sanchez la intrebarea unui jurnalist daca informatiile despre fostul suveran - care a abdicat in anul 2014 in favoarea fiului sau Felipe - aduc prejudicii monarhiei.Justitia elvetiana si spaniola ancheteaza in special asupra unei sume de circa o suta de milioane de dolari care ar fi fost varsata in secret de catre Arabia Saudita intr-un cont al regelui Juan Carlos in Elvetia.Curtea Suprema spaniola a anuntat in luna iunie deschiderea unei anchete cu privire la o eventuala responsabilitate a fostului monarh astazi in varsta de 82 de ani, dar numai pentru fapte comise dupa abdicarea sa.El este banuit in special ca a transferat fonduri oculte intr-un cont din Bahamas al fostei sale amante, nemtoaica Corinna Larsen.Publicatia online El Espanol a publicat elemente din declaratia acordata Parchetului din Geneva de catre avocatul elvetian Dante Canonica, care a spus ca a fost insarcinat sa "creeze o structura" pentru a ascunde fondurile varsate lui Juan Carlos.La randul ei, Corinna Larsen a afirmat, de asemenea in fata Parchetului din Geneva, potrivit ziarului El Pais, ca fostul suveran i-a transferat aproape 65 de milioane de euro "nu pentru a se debarasa de bani", ci "din gratitudine si dragoste"."Palatul Regal insusi, si ii multumesc pentru aceasta, se distanteaza de aceste informatii nelinistitoare si tulburatoare", a mai spus miercuri premierul Pedro Sanchez, al carui guvern depune eforturi pentru a evidentia diferenta intre actualul rege Felipe si tatal sau, care a fost rege al Spaniei intre 1975 si 2014.