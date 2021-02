Raport al serviciilor secrete americane: printul mostenitor saudit a aprobat asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi

Evaluarea facuta de serviciile de informatii, bazata in mare parte pe analiza CIA , nu este noua. NBC News s-a numarat intre organizatiile care au confirmat-o in 2018. Insa lansarea ei public va marca un nou capitol important in relatia SUA - Arabia Saudita si o renuntare clara din partea presedintelui Joe Biden a politicii lui Donald Trump de a sugera rolul statului saudit in ceea ce a fost pe larg condamnat in Congres, de jurnalisti si de un investigator ONU Secretarul de presa de la Casa Alba , Jen Psaki, a declarat miercuri reporterilor ca Biden va lua legatura cu regele saudit, si nu cu fiul lui, printul mostenitor. Ea a spus ca raportul declasificiat este pregatit pentru a fi prezentat curand.Ramane de vazut cum va afecta asta relatiile dintre Statele Unite si Arabia Saudita.Khashoggi, in varsta de 59 de ani, era cetatean saudit care lucra pentru The Washington Post cand a fost ademenit in consulatul saudit din Istanbul, pe 2 octombrie 2018, si ucis de o echipa de agenti ai serviciilor secrete care aveau legaturi stranse cu printul mostenitor. Trupul sau a fost dezmembrat in parte cu un fierastrau, au spus oficialii americani, iar ramasitele nu au fost gasite.Dupa ce initial a negat asasinatul, guvernul saudit a declarat ca jurnalistul a fost ucis din greseala, in timp ce echipa cauta sa il extradeze cu forta. Sauditii au spus ca echipa a lucrat pe cont propriu si ca printul mostenitor nu este implicat. Opt barbati au fost condamnati intr-un proces pe care observatorii internationali l-au numit o farsa . Cinci dintre ei au primit pedeapsa cu moartea. Sentintele au fost comutate la 20 de ani de inchisoare dupa ce, aparent, au fost iertati de rudele lui Khashoggi.Agnes Callamard, care a anchetat cazul pentru Natiunile Unite, a acuzat Arabia Saudita de "executie deliberata si premeditata, un asasinat extrajudiciar pentru care statul Arabia Saudita este responsabil sub legea internationala a drepturilor omului".CIA a prezentat Casei Albe examinarea sa in 2018, insa asta nu a schimbat relatia de prietenie a lui Trump cu Arabia Saudita si cu printul bin Salman in particular Trump s-a laudat, in interviuri inregistrate acordate in 2019 jurnalistului Bob Woodward, ca l-a protejat pe printul mostenitor de controlul Congresului."I-am salvat fundul. Am reusit sa fac Congresul sa il lase in pace. Am reusit sa ii fac sa se opreasca", a spus fostul presedinte. "Credeti ca a facut asta?", a intrebat Woodward. "Nu, el spune ca nu a facut-o", a fost raspunsul lui Trump.In timpul campaniei din 2020, Biden a promis sa ii faca pe sauditi "sa plateasca pretul si sa ii faca, de fapt, proscrisii care sunt".Biden a pus capat sprijinului american pentru Arabia Saudita in razboiul din Yemen . "Intentia presedintelui, precum si a acestui guvern, este sa recalibreze angajamentul nostru cu Arabia Saudita", a mai spus Psaki miercuri.