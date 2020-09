Sentinta finala in cazul asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi. Ucigasii au scapat de condamnarea la moarte

Pe langa cele cinci persoane condamnate la 20 de ani de inchisoare, judecatorii sauditi au mai condamnat trei persoane la pedepse cu inchisoarea cuprinse intre sapte si zece ani, arata digi24.ro , care citeaza The Independent.Potrivit sursei citate, comutarea pedepselor pentru cei cinci inculpati condamnati initial la inchisoare pe viata a fost decisa la solicitarea fiilor jurnalistului asasinat, care au aratat ca i-au iertat pe ucigasii tatalui lor.Jamal Khashoggi, 59 de ani, a fost ucis si transat in bucati in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul. Dupa ce initial a negat asasinatul, Riadul a recunoscut ca asasinatul a fost comis de agenti sauditi care ar fi actionat singuri si fara a primi ordine din partea conducatorilor.