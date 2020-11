Cele mai dezvoltate state ale lumii au alocat o suma record pentru redresarea economica: 11.000 de miliarde de dolari

"Membrii G20 au adoptat masuri imediate si exceptionale pentru a raspunde impoctului pandemiei, inclusiv prin implementarea unor masuri fiscale, monetare si de stabilitate financiara fara precedent", se arata intr-un comunicat.Cheltuielile totale efectuate pana in prezent reprezinta mai mult de doua ori produsul intern brut al Japoniei. Natiunile G-20 au cheltuit, de asemenea, suma totala de 21 de miliarde de dolari pentru a spori pregatirea si raspunsul la pandemie, arata comunicatul.Summitul organizat de Arabia Saudita, care se va desfasura mai ales online, se concentreaza pe restabilirea cresterii si protejarea redresarii economice globale, abordand in acelasi timp criza umanitara si si de sanatate prelungita, la nivel global, creata de pandemie."Avem ocazia sa ne recuperam mai puternic si mai durabil din aceasta pandemie, cu o mai mare incluziune sociala si economica", a declarat ministrul de finante al Arabiei Saudite, Mohammed al-Jadaan, care joaca un rol cheie in conturarea agendei summitului care va avea loc pe 21 - 22 noiembrie.Colectiv, membrii G20 reprezinta aproximativ 80% din productia economica mondiala, doua treimi din populatia globala si trei sferturi din comertul international.Grupul include Argentina, Australia China , Franta, Germania, India Indonezia , Italia, Japonia Rusia , Arabia Saudita, Africa de Sud, Turcia , Regatul Unit, Statele Unite si Europa Uniune.