Uciderea lui Khashoggi: Logodnica fostului jurnalist considera verdictul din Arabia Saudita o "farsa"

"Comunitatea internationala nu va accepta aceasta farsa", a scris pe Twitter logodnica Hatice Cengiz."Autoritatile saudite au inchis acest dosar fara ca lumea sa stie adevarul despre cine este responsabil pentru asasinarea lui Jamal".O instanta din Arabia Saudita a emis verdictul final in cazul uciderii din 2018 a jurnalistului Jamal Khashoggi, condamnand opt barbati la inchisoare, potrivit televiziunii de stat a Regatului, Al Ekhbariya citata de Reuters.Cinci persoane au fost condamnate la 20 de ani de inchisoare, una la 10 iar alte doua au primit condamnari de sapte ani.Jurnalistului saudit Jamal Khashoggi a fost ucis in luna octombrie 2018 in Istanbul intr-un caz care a facut inconjorul presei internationale. Khashogii avea rezidenta in SUA si era un critic al printului mostenitor saudit Mohammed bin Salman, conducatorul de facto al Regatului.El a fost ultima oara vazut la consulatul saudit din Istanbul, pe 2 octombrie 2018, unde trebuia sa primeasca documente necesare pentru casatorie. Trupul lui ar fi fost taiat in bucati si scos din cladirea consulatului. Ramasitele sale nu au fost gasite nici pana acum.Uciderea sa a provocat o revolta a opiniei publice la nivel global, afectand imaginea printului saudit. CIA si alte guverne occidentale au spus ca probabil printul Mohammed a ordonat asasinatul, dar oficialii sauditi au sustinut ca acesta nu a avut nicio legatura.