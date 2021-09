Autorul masacrului soldat cu cel puțin 8 morți la universitatea din Rusia: ”Nimeni n-a știut ce urma să fac, am desfășurat aceste acțiuni singuri”

Presupusul atacator care a ucis luni, 20 septembrie, cel puțin opt persoane în campusul unei universități din orașul rusesc Perm este un tânăr cu numele Timur Bekmansurov.

Acesta a scris un mesaj pe rețelele sociale, oferind detalii despre gestul extrem pe care l-a făcut.

”Ceea ce s-a întâmplat nu a fost un atac terorist (cel puțin din punct de vedere al legii). Nu am fost membru ale unei organizații extremiste, am fost non-religios și apolitic. Nimeni n-a știut ce urma să fac, am desfășurat aceste acțiuni singuri”, a scris acesta, potrivit The Moscow Times.

El a adăugat că era ”supraîncărcat de ură” și că a plănuit de multă vreme atât atacul, cât și strângerea sumei necesare pentru a cumpăra armele.

