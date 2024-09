Atac armat intr-o biserica din Texas: Cel putin doi oameni au murit

Doua persoane si-au pierdut viata si o a treia a fost grav ranita intr-un atac armat asupra unei biserici dintr-o suburbie a orasului Fort Worth, statul Texas, conform informatiilor oferite de autoritatile locale, care au precizat ca atacatorul a fost ucis, transmit agentiile de presa internationale.

"La aproximativ 09:57 ora locala (16:57 GMT), politia si pompierii din White Settlement, localitate aflata la 65 de km vest de Dallas, au fost instiintati despre focuri de arma la Biserica lui Hristos West Freeway", a declarat pentru AFP Mike Drivdahl, purtatorul de cuvant al unitatii de pompieri din Forth Worth. "Cand au sosit, s-a constatat ca s-au tras focuri de arma", a adaugat Drivdahl.

Scena atacului a fost surprinsa intr-o inregistrare video, informeaza dpa.

Nu este clar inca ce a provocat acest incident, dar in inregistrarea video se poate vedea cum un barbat trage asupra a doua persoane si apoi este impuscat in timp ce incerca sa isi indrepte arma spre multime.

Slujba de duminica era transmisa in direct pe YouTube. In videoclipul care la scurt timp dupa producerea incidentului a fost restrictionat se poate vedea cum zeci de participanti la slujba se ascund ingroziti sub scaune, in timp ce mai multe persoane, inclusiv un barbat ce pare sa fie agent de securitate, isi scot armele tintindu-l pe atacator.

When a good guy has a gun he can stop a bad guy with a gun. Why isn't this breaking news everywhere? Doesn't fit the narrative maybe? #2ndAmendment #texas #shooting pic.twitter.com/YNHLoq0lZ3 - James P (@fyreskue) December 29, 2019

Trei persoane, printre care atacatorul, au fost spitalizate de urgenta. "Toti trei erau intr-o stare critica in momentul spitalizarii", a precizat Mike Drivdahl.

"Am tratat cinci pacienti, dintre care trei au fost atinsi de gloante", conform informatiilor furnizate de o purtatoare de cuvant a serviciului de ambulanta sosita la fata locului, Macara Trusty.

"Doua persoane au murit, printre care atacatorul", iar "a treia este intr-o stare critica" a declarat Trusty.

Incidentul are loc la doi ani dupa atacul asupra unei alte biserici din Texas, intr-una din cele mai teribile ucideri in masa din istoria SUA. Pe 5 noiembrie 2017, Devin Kelley, un tanar de 26 de ani, a impuscat mortal 26 de persoane si a ranit alte 20 intr-o biserica baptista din Sutherland Spring.

Here, I annotated the image, the shooter in black trench coat and black hat is wielding a shotgun (red arrow) and the good guy with a gun (green arrow) shoots him. Somewhere there is a video of all this. #WhiteSettlement #texas #activeshooter pic.twitter.com/ePW5lHhI2y - NYC Traffic Fail (@TrafficFailNYC) December 29, 2019

#Breaking Major update on the Texas #churchshooting. On September 1, #Texas passed a law letting those attending faith services carry firearms. That law just saved countless lives. Here's the latest.https://t.co/tp1BuSRoxZ - LawEnforcementToday (@LawEnforceToday) December 29, 2019

