Un nou atac armat in Statele Unite. Patru oameni, printre care si un copil, au fost ucisi

Suspectul si o alta persoana au fost raniti si spitalizati, a precizat politia, care a adaugat ca nu mai exista nicio amenintare publica.Politia a transmis ca a ajuns la fata locului la ora locala 17:30, cand atacul era in desfasurare. Un politist a fost implicat in incident, fara sa fie ranit, dar nu au fost date mai multe detalii.Orange, cu aproximativ 140.000 de locuitori, se afla la 50 de kilometri de Los Angeles.Guvernatorul Gavin Newsom a descris evenimentul ca "ingrozitor si sfasietor".Katie Porters, reprezentant al statului in Congres, a spus ca impreuna cu echipa ei monitorizeaza situatia.In 22 martie, un barbat a deschis focul intr-un supermarket din Boulder, Colorado, ucigand zece persoane, inclusiv un ofiter de politie, inainte de a fi arestat. Atacul din Colorado a al doilea atac armat in mai putin de o saptamana.