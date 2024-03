Mai multe persoane au fost impuscate, vineri, intr-un spital din New York.

Incidentul a avut loc putin inainte de ora locala 15:00 (19:00 GMT) la Lebanon Hospital, un mare spital din Bronx, cartier aflat in nordul New-Yorkului, cu aproape 1.000 de paturi.

Un barbat imbracat in doctor a deschis focul la etajul 16, a ucis o persoana si a ranit alte sase, cinci foarte grav, transmite BBC.

Agresorul a fost identificat de Politie. Este vorba despre Henry Bello, de 45 de ani, un fost medic de familie care a lucrat la acest spital si care a demisionat in 2015.

Martorii spun ca initial acesta a incercat sa se autoincendieze, dupa care s-a impuscat mortal.

Initial, oamenii legii au anuntat ca agresorul a fost ucis, fiind prins intr-un schimb de focuri cu politistii.

Mesajele de pe retelele de socializare vorbesc despre medici si asistente care s-au baricadat in interiorul cladirii.

