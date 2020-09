Doua persoane au fost impuscate mortal si alte 14 au fost ranite la o petrecere in statul New York

Politia din orasul Rochester, alertata, a anuntat sambata ca la fata locului erau aproximativ 100 de persoane, in conditiile in care petrecerile sunt interzise din cauza pandemiei."Aceasta este cu adevarat o tragedie de proportii epice", a declarat reporterilor un sef al politiei.Nu a fost arestat vreun suspect si nu a fost identificat motivul atacului. Cele doua victime sunt un barbat si o femeie cu varste cuprinse intre 18 si 22 de ani.Niciunul dintre cei 14 raniti nu se afla in pericol."Persoane tin aceste petreceri ilegale si nesanctionate, care nu sunt sigure, mai intai, din cauza Covid, apoi adaugi alcool si violenta si devine o reteta pentru dezastru".Politia din oras este sub presiune in urma mortii lui Daniel Prude, barbat de culoare, in arest. El a murit in luna martie, dar cazul a devenit public recent. La'Ron Singletary a renuntat la functia de sef al politiei din Rochester, spunand ca a fost denaturat modul in care a gestionat cazul. Sapte ofiteri au fost suspendati.