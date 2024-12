Un barbat a deschis focul pe un teren de baseball din Alexandria, Virginia, impuscand cinci persoane, printre care si un congresmen republican, Steve Scalise, si doi politisti.

Mai multi politicieni si consilierii lor participau la un antrenament pentru un meci caritabil. Incidentul a avut loc la ora locala 6:15.

Din primele informatii, se pare ca Scalise a fost impuscat in sold si ca va supravietui, a transmis pentru Fox News senatorul republican din Utah Mike Lee, arata BBC.

Acesta a mai anuntat ca persoana care a deschis focul nu mai este in viata.

Republicanul Mo Brooks, care lua parte de asemeni la antrenament, a povestit pentru CNN ca au fost trase 50 - 100 de focuri de arma.

Potrivit acestuia, atacatorul, inarmat cu o pusca semiautomata, este un barbat caucazian mai corpolent, de varsta mijlocie.

La antrenamentul care avea loc pe un teren de baseball al Universitatii YMCA mai erau prezenti si senatorul Rand Paul, din Kentucky, congresamenii Chuck Fleischmann, din Tennessee, Ron DeSantis, din Florida, si Jeff Duncan, din Carolina de Sud.

Informatiile sunt contradictorii in acest moment. BBC anunta ca politia are in custodie un suspect.

Purtatorul de cuvant al Casei Albe a anuntat ca atat presedintele, cat si vicepresedintele sunt tinuti la curent cu situatia. "Gandurile si rugaciunile noastre sunt alaturi de toti cei afectati", a spus Sean Spicer, purtatorul de cuvant al Casei Albe.

Iata si mesajul lui Trump:

Rep. Steve Scalise of Louisiana, a true friend and patriot, was badly injured but will fully recover. Our thoughts and prayers are with him.