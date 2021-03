Zece persoane, printre care si un politist, omorate intr-un atac armat din SUA. Motivul crimelor, inca necunoscut

10 fatalities, including a police officer, in a mass shooting Boulder, Colorado pic.twitter.com/3LyYdaWRRy - Aaron Rupar (@atrupar) March 23, 2021

Politia a furnizat putine detalii inlegatura cu incidentul si nu este cunoscut motivul atacului, care s-a produs in jurul orei 3 dupa-amiaza, la un supermarket din Boulder, statul Colorado, la 45 de kilometri nord-vest de Denver.Cumparatorii si angajatii speriati au incercat sa se adaposteasca in timp ce numerosi politisti au impanzit zona, situata nu foarte departe de campusul Universitatii Colorado.Seful Politiei din Boulder Maris Herold a declarat ca 10 persoane au murit in urma atacului. Printre ele s-a aflat si politistul Eric Talley, un veteran al politiei locale, primul care a ajuns la locul atacului armat.Conform politiei, atacatorul pare ca este singurul dintre cei raniti grav in acest incident care a supravietuit. Numele sau nu a fost facut public.Incidentul are loc dupa ce martea trecuta opt persoane, inclusiv sase femei de origine asiatica, si-au pierdut viata intr-un atac similar care a vizat trei locatii ale unui salon local de masaj din Atlanta.