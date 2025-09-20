Haos pe aeroporturile europene. Un atac cibernetic a lovit sistemele de check-in la Berlin, Bruxelles și alte aeroporturi

Autor: Vlad Ionescu
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 11:18
546 citiri
Haos pe aeroporturile europene. Un atac cibernetic a lovit sistemele de check-in la Berlin, Bruxelles și alte aeroporturi
Imagine dintr-un aeroport FOTO Pixabay

Un atac informatic asupra unui furnizor de servicii IT a paralizat parțial traficul aerian în mai multe capitale europene. Aeroporturile din Berlin, Bruxelles și Londra-Heathrow au confirmat probleme serioase la check-in și îmbarcare, ceea ce a dus la întârzieri și anulări de zboruri încă de sâmbătă dimineață.

Check-in manual și avertismente pentru pasageri

La Bruxelles, reprezentanții aeroportului au transmis că pasagerii pot fi procesați doar manual, în timp ce echipele IT încearcă să repare sistemele. „Furnizorul de servicii lucrează activ la problemă și încearcă să o rezolve cât mai repede posibil”, au precizat oficialii.

Situația este similară și la Heathrow, unde un purtător de cuvânt a confirmat că „un furnizor terț care gestionează sistemele de check-in și îmbarcare pentru mai multe companii aeriene se confruntă cu o problemă tehnică”. Aeroportul din Berlin a raportat aceleași dificultăți.

Pasagerii sunt sfătuiți să verifice starea zborurilor înainte de a porni spre aeroport și să sosească cu timp suplimentar, mai exact două ore pentru cursele interne din Spațiul Schengen și trei ore pentru cele internaționale.

Deocamdată nu se știe câte alte aeroporturi europene au fost afectate.

