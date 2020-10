UPDATE VIDEO Atac terorist la Nisa. Trei persoane au fost ucise si mai multe au fost ranite la Bazilica Notre-Dame din Nisa

Attaque au couteau a Nice. L'avenue jean Medecin est completement bloquee par les forces de l'ordre. pic.twitter.com/AaTLmu1aQK - Nice-Matin photo (@nicematinphoto) October 29, 2020

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpelle l'auteur de l'attaque. Je confirme que tout laisse supposer a un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1 - Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

A fost sesizat Parchetul National Antiterorist (PNAT).Corpul uneia dintre femeile ucise a fost gasit in biserica, potrivit unor surse din cadrul politiei.O a doua femeie a fost ucisa in strada, in timp ce incerca sa se refugieze intr-o cafenea vecina, potrivit datelor furnizate de presa locala.Un barbat a fost de asemenea ucis de terorist.Un atacator inarmat cu un cutit a ucis joi trei persoane, inclusiv o femeie care a fost decapitata, la o biserica din Nisa, oras din sudul Frantei, a informat politia, intr-un incident descris de primarul orasului de la Marea Mediterana, Christian Estrosi, drept terorism , transmite Reuters.Estrosi a confirmat existenta a trei victime si a declarat ca suspectul tot repeta sintagma "Allah akbar". El a vorbit cu reporterii si a calificat atacul din Nisa drept "islamofascism".Edilul din Nisa a scris pe Twitter ca atacul cu cutitul a avut loc in interiorul sau in apropierea bisericii Notre-Dame de pe bulevardul Jean Medecin, principala artera comerciala din oras, si ca politia l-a retinut pe atacator care se afla in prezent internat intr-un spital.Presedintele Frantei, Emmanuel Macron , ar urma sa se deplaseze la Nisa, a mai precizat Estrosi.Politia a transmis ca doua persoane au fost confirmate decedate in atac, iar mai multe persoane au fost ranite. O sursa din politie a confirmat informatia ca o femeie a fost decapitata. Si presedinta Adunarii Nationale (fostul Front National, de extrema dreapta), Marine Le Pen, a vorbit tot despre o decapitare care s-ar fi produs in timpul atacului.Atacul a avut loc in jurul orei locale 09:00 (08:00 GMT), potrivit unei surse din politie - citata de AFP - care a adaugat ca o echipa de genisti se afla la fata locului.Ministrul de interne Gerald Darmanin a anuntat pe Twitter organizarea unei ''reuniuni de criza'' la Paris.Politisti nationali si locali l-au arestat pe autorul atacului, care a fost transportat la spital dupa ce a fost ranit prin impuscare.Potrivit unei surse neoficiale, una dintre victime a fost decpaitata, iar cealalta a fost strangulata - o informatie neconfirmata in mod oficial, relateaza Le Figaro.O echipa de genisti s-a dus la fata locului, iar explozii s-au auzit in cartier, unde s-a detonat un colet suspect.Pista unui atentat terorist nu este exclusa.Potrivit AFP, ministrul de interne Gerald Darmanian a declarat ca o operatiune a politiei era in curs de desfasurare in Nisa, in timp ce primarul orasului, Christian Estrosi, a scris pe Twitter ca suspectul implicat in atac - despre care edilul a spus ca are caracteristicile unui atac terorist - a fost arestat.-Stire in curs de actualizare-