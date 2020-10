Atac terorist la Nisa. Filmul crimelor de langa Bazilica Notre-Dame. "O doamna a venit direct de la biserica si ne-a spus sa fugim, sa fugim!"

Filmul crimelor povestit de un martor

Va suna "clopotul mortii"

Celula de criza

Dupa atacul de la Nisa, ministrul de Interne Gerald Darmanin le-a cerut autoritatilor locale intarirea "imediata" a lacaselor de cult si a cimitirelor, "in special in aceasta perioada, de Sarbatorile Zilei tuturor Sfintilor", transmite Le point Se fac cercetari pentru deconspirarea unor alte eventuale atacuri teroriste pregatite. De asemenea, vor fi mobilizate forte sporite de politie pe strazi.Daniel Conilh, ospatar intr-o braserie din Nisa situata in apropierea bisericii in care a fost atacul, povesteste ca totul s-a intamplat in zece minute, intre orele 08.50-09.00 (ora locala)."Toata lumea a fugit, au fost impuscaturi. O doamna a venit direct de la biserica si ne-a spus sa fugim, sa fugim! Cineva a atacat, sunt morti"."In jurul orei 9:10, o multime de masini, inclusiv cele ale pompierilor, au strabatut zona. A fost panica, clientii au plecat fara sa plateasca, le-a fost frica. Eu am ramas. Este datoria mea sa gestionez unitatea. Am vazut aceasta miscare de multime si mi-am impus sa raman calm", a adaugat chelnerul.Conferinta Episcopilor din Franta (CEF) a anuntat joi ca, la ora 15.00 (16.00 - ora Romaniei), in toate bisericile din Franta va bate "clopotul mortii", in semn de omagiu adus victimelor atacului cu cutitul care a lasat trei morti in bazilica Notre-Dame de Nisa."Episcopii vor fi chemati in eparhiile lor sa sune, ori de cate ori este posibil, acest "clopot al mortilor" la ora 15.00, ora mortii lui Hristos, timp simbolic", a indicat un purtator de cuvant al CEF.Ministrul de Interne, Gerald Darmanin, a anuntat pe Twitter organizarea unei "intalniri de criza". Adunarea Nationala a decis sa pastreze un minut de tacere in solidaritate cu victimele. Presedintele Emmanuel Macron urmeaza sa se alature si el celulei de criza, iar premierul Jean Castex a parasit in graba Adunarea Nationala pentru a merge si acolo.Cel putin una dintre persoanele ucise joi dimineata a avut gatul taiat, conform surselor aflate la fata locului.Citeste si: