Atentatul din Bulgaria: Autoritatile au cerut ajutorul unei echipe Interpol

Interpolul a trimis un grup de experti in Bulgaria ca sa investigheze atentatul terorist care a avut loc, miercuri seara, in orasul Burgas.

Sapte persoane au murit in explozie, printre care si cinci cetateni israelieni, relateaza agentia de presa TASS, citata de The Voice of Russia.

Atentatul din Bulgaria: Atacatorul ar fi venit din Romania - SRI nu comenteaza (Video)

Echipa de experti din cadrul politiei internationale va ajunge in Bulgaria la cererea autoritatilor bulgare.

La randul lor, expertii din cadrul Ministerului bulgar de Interne au reusit sa preleveze amprentele autorului atentatului sinucigas de pe aeroportul din Burgas si le-au trimis FBI si Interpol pentru a fi analizate, a anuntat joi ministrul bulgar de Interne Tvetan Tvetanov.

Atentat terorist in Bulgaria: Autorul, un suedez de origine algeriana (Video)

Tvetanov a spus, anterior, ca atentatorul a avut asupra lui un permis de conducere emis de statul Michigan. Acesta purta haine obisnuite (pantaloni scurti si un rucsac) si nu se deosebea cu nimic de grupul de turisti din aeroport.