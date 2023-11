Atentat in Berlin: Justitia italiana confirma ca atacatorul a facut inchisoare in Sicilia

Fugarul tunisian cautat in legatura cu atacul de la Targul de Craciun din Berlin, soldat cu 12 morti si 48 de raniti, era un detinut-problema in perioada in care a fost inchis in Italia, au anuntat joi autoritatile din aceasta tara.

Ministerul italian al Justitiei a confirmat informatii de presa potrivit carora Anis Amri, in varsta de 24 de ani, a fost mustrat in mai multe randuri si transferat in diverse inchisori siciliene din cauza proastei purtari.

Potrivit unor documente, el si-a agresat colegii detinuti si a incercat sa provoace revolte.

Amri a fost incarcerat, in total, in sase inchisori din Sicilia, in care a ispasit o pedeapsa de trei ani si jumatate dupa ce a fost gasit vinovat, intre altele, de provocarea unui incendiu intr-un centru pentru refugiati si de proferarea unor amenintari.

Insa se pare ca autoritatile italiene nu au inregistrat semne ale unei radicalizari sau unei acceptari a violentei extremiste.

Amri a ajuns in Italia in 2011, printre alti zeci de mii de tunisieni, cu barca, in timpul revoltelor Primaverii Arabe.

Alte surse sustin ca tunisianul a plecat din tara sa in urma cu 7 ani si a fost condamnat dupa ce ar fi incendiat o scoala.

Iata si care este recompensa oferita de autoritati pentru informatii ce pot duce la prinderea lui Amri

